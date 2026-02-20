В Югре «Единая Россия» запускает мониторинг ЖКУ и горячую линию по жалобам на завышение платежей

Ханты-Мансийское региональное отделение «Единой России» объявило о создании мониторинговых групп, которые будут следить за качеством коммунальных услуг и обоснованностью повышения тарифов в муниципалитетах Югры. Об этом сообщает РИЦ «Югра».

В состав групп, как уточняется, войдут депутаты, представители профильных департаментов, надзорных органов и общественники.

С 20 февраля для жителей региона начнет работать горячая линия по вопросам необоснованного завышения цен на услуги ЖКХ и газификации. Обратиться можно по телефону 8 800 200 59 65 или по электронной почте op@hmao.er.ru. В партии заявили, что каждое обращение будут рассматривать оперативно.

РИЦ «Югра» отмечает, что в феврале в ряде регионов России фиксировали случаи резкого роста коммунальных платежей — в некоторых квитанциях суммы увеличивались на 30-40% и более. При этом правительство РФ установило предельные значения индексации на 2026 год: повышение пройдет в два этапа — с 1 января (в среднем 1,7%) и с 1 октября.