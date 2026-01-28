В Югре прошли масштабные рейды по контролю за миграционными правилами

Полицейские Югры провели масштабные рейды на объектах транспорта, строительства и торговли, а также в жилом секторе и местах компактного проживания. По итогам мероприятий почти 200 иностранным гражданам будет запрещен въезд в Россию, сообщает РИЦ «Югра».

В ходе проверок правоохранители выявили 49 человек, которые работали в стране нелегально. Всего сотрудники полиции составили 350 административных протоколов за различные нарушения миграционного законодательства.

Отдельный эпизод зарегистрирован в Нижневартовске. Там возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы, которая, по данным правоохранителей, организовала фиктивную регистрацию 14 граждан РФ.

Проверочные мероприятия полиции Югры продолжаются в рамках системной работы по пресечению нелегальной миграции.