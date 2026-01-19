16+
​114 ДТП и 22 погибших: Госавтоинспекция подвела итоги нетрезвого вождения в Югре за год

В Югре за год выявили около 6 тысяч нетрезвых водителей

​114 ДТП и 22 погибших: Госавтоинспекция подвела итоги нетрезвого вождения в Югре за год
Фото: ru.freepik.com

В Югре подвели итоги борьбы с нетрезвым вождением за 2025 год. Как сообщает ГАИ округа, за год инспекторы пресекли около шести тысяч случаев управления автомобилями с признаками опьянения.

«Из них более чем в 1,5 тысячах случаях автолюбители отказались от прохождения медицинского освидетельствования, возбуждено 561 уголовное дело за повторное «нетрезвое» вождение», – говорится в сообщении.

Несмотря на общее снижение числа ДТП с участием нетрезвых водителей, статистика остается тревожной, отмечают в ГАИ. За год в Югре произошло 114 аварий по вине пьяных автомобилистов. В этих ДТП погибли 22 человека, еще 166 получили травмы различной степени тяжести.

Аварии, пожары, сбои и нелепые воришки – как прошли новогодние выходные с точки зрения экстренных служб.


Сегодня в 12:16, просмотров: 66, комментариев: 0
