16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,2267   EUR  92,0938  

Новости

Больше новостей
Где вы чаще всего делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы поддерживаете перепрофилирование алкомаркетов в продуктовые магазины с долей продажи алкоголя 20% (опыт Вологодской области)?
Комментировать
0
Новогоднюю елку вы:
Комментировать
0
Больше опросов

​Михаил и Анна стали самыми популярными именами для новорожденных в Югре

ЗАГС Югры опубликовал рейтинг самых популярных имен новорожденных в начале 2026 года

​Михаил и Анна стали самыми популярными именами для новорожденных в Югре
Фото: Сургутский Центр охраны материнства и детства / vk.com

С начала 2026 года в Югре самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил и Анна. Такие данные опубликованы на официальном сайте Реестра ЗАГС России.

Чаще всего в начале 2026 года в округе детям давали следующие имена:

Среди мальчиков:

  • Михаил – 7
  • Лев – 6
  • Александр – 5
  • Роман – 5
  • Дмитрий – 4

Среди девочек:

  • Анна – 5
  • Дарья – 4
  • Полина – 4
  • Василиса – 4
  • Есения – 4

Напомним, в 2025 году самыми популярными именами в Югре были Мухаммад среди мальчиков и Анна среди девочек.

Ранее мы сообщали, что с 1 января в Сургуте уже родились 97 малышей – 60 девочек и 37 мальчиков, в том числе одна двойня.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 16:34, просмотров: 240, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 16:37
Результат новой миграционной политики Югры?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Россияне назвали самые бесполезные покупки 2025 года 378
  2. ​В России расширят медицинские обследования для будущих родителей 365
  3. ​Новогоднее оформление Сургута увидели по всей России 344
  4. ​Более двух тысяч детей наблюдались в Центре охраны материнства и детства Сургута в 2025 году 318
  5. ​Сургутскому району исполнилось 102 года 258
  6. ​Михаил и Анна стали самыми популярными именами для новорожденных в Югре 240
  7. ​Почему после новогодних праздников так тяжело возвращаться к работе? 223
  1. ​Студенты из многодетных семей смогут рассчитывать на скидки в большем числе вузов 3849
  2. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2936
  3. ​Один человек погиб, трое пострадали в ДТП на трассе «Сургут – Нижневартовск» 2638
  4. ​После нападения на подростка в сургутском ТЦ задержали 17-летнего иностранца 2549
  5. ​Храмы Сургута опубликовали расписание рождественских богослужений 2513
  6. ​Четыре человека погибли в аварии на трассе «Сургут – Нижневартовск» 2512
  7. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2439
  8. ​В Сургутском районе открыли музей «Барсова гора». Экскурсии и мастер-классы доступны уже в новогодние каникулы 2347
  9. ​Сургутские врачи спасли пассажира в самолете и покорили перевал в Гималаях 2326
  10. ​В России хотят развивать удаленку для пенсионеров 2089
  1. ​Без души, но в чартах 8115
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 6179
  3. ​Заключение 6085
  4. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 4533
  5. ​Иван Барсов: «Я позвал Константина Ивлева полетать на самолете, и так оказался в «Битве шефов» 4324
  6. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 4109
  7. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 3964
  8. ​​Почему наилучшим решением дела «Лурье – Долина» было бы мировое соглашение? Потому что добросовестные покупатели заботятся о «чистоте» квартиры 3944
  9. Кайдаловы по прозвищу Градские 3878
  10. ​Студенты из многодетных семей смогут рассчитывать на скидки в большем числе вузов 3849

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика