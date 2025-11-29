ЗАГС Югры обновил рейтинг популярных и редких имен новорожденных

Имя Анна вновь вышло на первое место среди самых популярных женских имен в Югре, опередив прежнего лидера – Амину. Об этом свидетельствуют обновленные данные портала ЗАГС Югры, посвященного статистике имен новорожденных.

В этом году в округе зарегистрировали 197 девочек с именем Анна и 192 – Амины. Третье место заняли Софии (179), далее в рейтинге расположились Евы (164) и Василисы (162).

Среди мальчиков ситуация осталась без изменений: уже не первый год лидирует имя Мухаммад – так назвали 337 новорожденных. На втором месте – Михаилы (249), далее идут Александры (213), Артемы (17) и Романы (169).

ЗАГС также привел данные о редких именах. Среди девочек реже всего родители выбирали имена Равзанур, Тэя, Чарос, Сабира и Славяна. В списке редких мужских имен названы Данзан, Аброр, Рахид, Атилла и Умаржон.