​В Пыть-Яхе суд оставил квартиру по завещанию за ухаживавшей за владельцем женщиной

В Пыть-Яхе суд отказал местному жителю в иске об оспаривании завещания дяди и попытке забрать его квартиру у знакомой умершего. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Югры, пишет vestniksr.ru.

После смерти хозяина квартиры наследство по завещанию получила женщина, которая ухаживала за ним при жизни. Племянник умершего обратился в суд, утверждая, что дядя не отдавал отчета своим действиям из-за болезни и приема лекарств и, следовательно, не мог осознанно подписать завещание.

Суд назначил судебно-психиатрическую экспертизу, которая не выявила у мужчины психических расстройств или состояний, мешавших осознать характер и последствия своих действий при составлении завещания. На основании заключения экспертов и представленных доказательств суд признал завещание действительным и отказал племяннику в удовлетворении иска. Квартира осталась в наследстве у женщины, указанной в завещании.

В судебной системе отмечают, что на фоне резонансных историй с оспариванием сделок и наследства, в том числе широко обсуждавшегося дела певицы Ларисы Долиной, участились попытки признать сделки с недвижимостью недействительными задним числом.