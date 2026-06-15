Экономист назвал главные «белые лебеди» для экономики России в 2026 году

Снижение геополитической напряженности и сохранение высоких цен на углеводороды станут основными благоприятными условиями для отечественной экономики. Об этом, используя теорию «белых и черных лебедей» экономиста Нассима Талеба, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

В отличие от «черных лебедей» с радикальными потрясениями, которые трудно прогнозировать, «белые лебеди» — это ожидаемые события, влияющие на стабильный рост. Таким важнейшим стимулом в этом году стала конъюнктура сырьевых рынков.

«Правда, есть нюанс — мы тоже не знаем, сколько это продлится», — отметил топ-менеджер банка.

Среди потенциальных угроз, относящихся к категории «черных лебедей», эксперт выделил риск возникновения новой глобальной пандемии. Он пояснил, что экономика научилась эффективно адаптироваться к шокам. Но к скорости распространения вирусов адаптация не может быть столь же стремительной и предсказуемой.