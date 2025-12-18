​В Югре ушел руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта

Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Артем Литвинов подал в отставку. Об этом сообщает издание NEFT со ссылкой на собственный источник в региональном правительстве.

По информации СМИ, официального сообщения от правительства Югры пока не поступало. Однако на сайте департамента фамилия Литвинова уже исчезла из раздела контактов, а в качестве исполняющего обязанности директора указан его заместитель Ольга Соловьева.

Артем Литвинов возглавлял департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры около полутора лет — он был назначен на эту должность в августе 2024 года. До переезда в округ чиновник руководил министерством транспорта Новгородской области.

Причины кадрового решения официально не раскрываются. Кто станет новым директором департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры, в настоящее время неизвестно.