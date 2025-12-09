​Жителям Радужного возместили ущерб за затопленные квартиры

В Радужном по итогам прокурорской проверки жителям многоквартирного дома компенсировали ущерб, причинённый затоплением квартир из-за ненадлежащего ремонта крыши, сообщает ведомство. Основанием для проверки стали обращения граждан, чьи квартиры неоднократно пострадали после проведения работ по капитальному ремонту.

Установлено, что подрядная организация ООО «ИТЭК» по договору с Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов выполняла ремонт кровли дома, в котором проживают заявители. Из-за ненадлежащего качества работ в дальнейшем неоднократно происходило затопление квартир.

Обращения жильцов к подрядчику с требованиями устранить последствия протечек и возместить причинённый ущерб были оставлены без удовлетворения.

В связи с этим прокурор города внёс представление в адрес директора ООО «ИТЭК». Документ был рассмотрен и удовлетворён.

После вмешательства надзорного ведомства подрядчик провёл работы по ремонту кровли, а жителям возместили материальный ущерб, причинённый затоплениями.