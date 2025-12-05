Федеральное правительство выделило почти 3 млрд рублей регионам, пострадавшим от лесных пожаров

Правительство России направит почти три миллиарда рублей регионам для восполнения затрат на борьбу с лесными пожарами в 2025 году. В перечень из 11 субъектов вошла Югра.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, в текущем году площадь лесных пожаров в стране сократилась почти в два раза по сравнению с 2024 годом — с 8,3 до 4,3 миллиона гектаров. При этом в ряде регионов, прежде всего на Дальнем Востоке, в Сибири и на северо-западе страны, из-за малоснежной зимы, аномально высоких температур и сильного ветра сложилась сложная лесопожарная обстановка. В итоге фактические расходы на тушение огня превысили запланированные.

Для их компенсации из федерального бюджета дополнительно выделено почти 2,964 млрд рублей. Средства распределены между Республиками Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальским и Красноярским краями, Архангельской, Иркутской, Ростовской и Томской областями, а также Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой.