Югра формирует полноценную систему использования беспилотников

В Югре подвели итоги реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы»: за 10 месяцев выполнено более 17 тысяч полётов, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю регион занимает первое место в стране. Основная часть операций связана с мониторингом объектов нефтегазовой инфраструктуры, сообщает канал «Югра официально».

В автономном округе уже создана пилотная зона площадью около 15 тыс. кв. км с десятью узлами связи и центром управления в Ханты-Мансийске. Югра интегрирует беспилотные аппараты со спутниковой системой «Гонец», что позволит использовать дроны в районах, где отсутствует устойчивая связь. До 2030 года в разных городах и поселках округа планируется создать семь площадок для развития инфраструктуры, необходимой беспилотной авиации.

Беспилотные системы все активнее применяются в работе региональных служб и предприятий: дроны используются для мониторинга лесных пожаров, составления карт населенных пунктов, тестирования доставки лекарств в труднодоступные территории. Параллельно ведётся подготовка кадров — управление БПЛА осваивают 28 сотрудников Природнадзора и 50 студентов.

На Южно-Приобском месторождении завершился конкурс «Аэрологистика 2.0», в рамках которого компании представили новые решения по использованию беспилотников в экономике региона.