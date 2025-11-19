В Югре наблюдается наибольший дефицит поваров на уровне УрФО

В Уральском федеральном округе с января по ноябрь 2025 года было открыто 20 тыс. вакансий для поваров, пекарей и кондитеров, следует из базы вакансий hh.ru. Больше всего предложений для квалифицированных работников кухни приходится на Свердловскую область (41% от всех вакансий в округе), далее следуют Челябинская область (26%), Тюменская область (18%), Ханты-Мансийский автономный округ (8%), Курганская область (4%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (3%).

Медиана зарплатных предложений для поваров в УрФО составила в этом году 62,2 тыс. руб. Максимально высокие зарплаты работодатели готовы платить в ЯНАО (77,2 тыс. руб.), затем идут ХМАО (65,2 тыс. руб.), Свердловская область (60,5 тыс. руб.), Тюменская область (59,5 тыс. руб.), Курганская область (57,2 тыс. руб.) и Челябинская область (53,7 тыс. руб. в месяц). При этом сами повара и кондитеры рассчитывают в среднем на 63,5 тыс. руб. Наибольшие ожидания у соискателей в ЯНАО (81,1 тыс. руб.) и Свердловской области (69,9 тыс. руб.), в ХМАО они составляют 61 тыс. руб., в Тюменской области — 60 тыс. руб., в Челябинской — 58,8 тыс. руб., в Курганской — 50 тыс. руб. В числе регионов, где запросы кандидатов превосходят предложения работодателей, оказались Свердловская область (ожидания выше на 13%), Челябинская область (на 9%) и ЯНАО (на 5%).

При этом повара, пекари и кондитеры остаются дефицитными специалистами в ХМАО: на одну вакансию приходится в среднем 1,2 резюме при норме не менее четырех. С начала года этот индекс вырос лишь на 0,2 п.п., работодателям по-прежнему не хватает кадров. Конкуренцию заведениям общепита составляют розничные сети, развивающие кулинарное направление: на них приходится 24% всех вакансий для поваров, пекарей и кондитеров в округе.

Анализ вакансий показывает, что ключевыми условиями успешного трудоустройства являются профессиональные компетенции: профильное образование, умение контролировать сроки годности и качество продуктов, соблюдение санитарно-гигиенических норм, приготовление блюд по техкартам, учет остатков и другие навыки. Среди личных качеств работодатели отмечают умение работать в команде, организаторские способности и ответственность. Чаще всего заведения ищут поваров европейской кухни (32%), затем — русской (20%), азиатской и итальянской (по 19%), также востребованы специалисты по грузинской (6%) и восточным кухням (4%).

Среди высокооплачиваемых предложений для поваров в Югре в ноябре 2025 года — вакансии с зарплатами от 115-125 тыс. руб. на руки, а также предложения на уровне 100 тыс., 95 тыс. и 92 тыс. руб. для повара-бригадира. Ряд ресторанов готов предложить поварам и суши-поварам от 80 тыс. до 120 тыс. руб. в месяц на руки.