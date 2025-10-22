В Югре два человека погибли в ДТП с участием автобуса

Сегодня утром, около 07:40, на 867-м километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса «Ютонг». По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, пишет ГИБДД Югры.

В результате аварии два человека погибли, ещё девять получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших несовершеннолетних нет. Всего в автобусе находились 16 человек.

Для оказания помощи к месту происшествия были направлены девять бригад скорой медицинской помощи. Все пострадавшие доставлены в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и следственно-оперативная группа. Органы внутренних дел проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Как сообщили в правительстве округа, оказание помощи пострадавшим и семьям погибших находится на личном контроле губернатора Югры Руслана Кухарука.

По предварительным данным, рассматриваются несколько версий произошедшего, включая неблагоприятные погодные условия и техническую неисправность транспортного средства.

Движение на участке автодороги временно ограничено. Специалисты проводят работы по эвакуации транспортного средства и расчистке проезжей части.