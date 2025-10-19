В Югре отмечают День отца

Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил жителей округа с Днем отца. В своем обращении он отметил, что быть папой – значит быть опорой и примером для своих детей.

«Быть папой – значит быть близким другом, мудрым наставником и надежным защитником – человеком, на которого всегда можно положиться. Как отец, могу сказать, что видеть, как растут твои дети, как они учатся, радуются, преодолевают трудности, – это ни с чем не сравнимое чувство. Важно помнить, что лучший пример для них – это наша собственная жизнь, наши поступки, наши ценности», – написал он в соцсетях.

В завершение он поделился детской фотографией, сделанной в Урае 2 мая 1981 года, и добавил:

«Папа, спасибо за то, что ты всегда рядом».