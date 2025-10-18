Пять молодогвардейцев Югры отправились в составе сотого по счету отряда в новые регионы

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,9834   EUR  94,5835  

Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 октября? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 октября? // АФИША

    16 октября в 12:12
    1612 3
  • ​В Тюменской области продолжается реализация проекта «Здоровое село»

    ​В Тюменской области продолжается реализация проекта «Здоровое село»

    Сегодня в 13:15
    45 0
  • ​Тюменка выиграла грант на развитие своего дела в проекте «Серебряный старт»

    ​Тюменка выиграла грант на развитие своего дела в проекте «Серебряный старт»

    Сегодня в 12:57
    95 0 
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • ​Активисты «Молодой Гвардии» из Югры отправились в гуманитарную миссию

    ​Активисты «Молодой Гвардии» из Югры отправились в гуманитарную миссию

    Сегодня в 12:56
    90 0
  • ​В Сургуте подключат новый жилой комплекс к водопроводу: возможны перебои с качеством воды

    ​В Сургуте подключат новый жилой комплекс к водопроводу: возможны перебои с качеством воды

    Сегодня в 12:49
    105 0 
  • ​Тюменские активисты «Молодой Гвардии Единой России» отправились с гуманитарной миссией в Донбасс

    ​Тюменские активисты «Молодой Гвардии Единой России» отправились с гуманитарной миссией в Донбасс

    Сегодня в 12:47
    105 0
  • ​«Магистраль» времени: в Сургуте откроется выставка к 50-летию прибытия первого поезда

    ​«Магистраль» времени: в Сургуте откроется выставка к 50-летию прибытия первого поезда

    Сегодня в 12:16
    123 0
  • ​Детская одежда, автозапчасти и букеты: что чаще всего покупали сургутяне на Avito в сентябре

    ​Детская одежда, автозапчасти и букеты: что чаще всего покупали сургутяне на Avito в сентябре

    Сегодня в 11:03
    188 0
  • ​Тюменский центр реабилитации стал лауреатом всероссийского конкурса инклюзивных школ

    ​Тюменский центр реабилитации стал лауреатом всероссийского конкурса инклюзивных школ

    17 октября в 22:22
    470 0
  • ​Тобольск выиграл всероссийский конкурс за эффективное продвижение города

    ​Тобольск выиграл всероссийский конкурс за эффективное продвижение города

    17 октября в 22:12
    462 0
  • Правительство России выделило Югре миллиард рублей на расселение аварийного фонда

    Правительство России выделило Югре миллиард рублей на расселение аварийного фонда

    17 октября в 18:03
    525 0
  • ​В Сургуте запретили выход на лёд: его толщина пока небезопасна

    ​В Сургуте запретили выход на лёд: его толщина пока небезопасна

    17 октября в 17:43
    565 0
  • Какой импульс второй мост через Обь даст экономике и инфраструктуре Сургута и Югры

    Какой импульс второй мост через Обь даст экономике и инфраструктуре Сургута и Югры

    17 октября в 17:18
    710 0
Больше новостей
Освобождение бывшего главы Сургута Андрея Филатова из-под домашнего ареста - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​Активисты «Молодой Гвардии» из Югры отправились в гуманитарную миссию

Пять молодогвардейцев Югры отправились в составе сотого по счету отряда в новые регионы

​Активисты «Молодой Гвардии» из Югры отправились в гуманитарную миссию
Фото admhmao.ru

Пять активистов «Молодой Гвардии Единой России» из Югры вошли в состав сотого, юбилейного отряда гуманитарной миссии, направившегося в зону проведения специальной военной операции. Торжественные проводы добровольцев состоялись в Москве. В мероприятии принял участие секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

«О патриотизме можно говорить очень много и красиво. Но, когда наступает момент, когда нужно реально показать, насколько ты патриот и на что готов, это — настоящее испытание и жизненная школа. Мы гордимся вами. За небольшой промежуток времени через гуманитарную миссию прошло 6,5 тысячи человек. Вы оказываете реальную помощь людям, которые в ней нуждаются — в Донбассе, Новороссии, Курске, Белгороде, Брянске. Вас там знают, потому что вы делаете это искренне и профессионально», — подчеркнул Владимир Якушев.

В составе отряда — два активиста из Нефтеюганска, в том числе заместитель председателя Молодёжного парламента Югры Светлана Старкова, а также три представителя из Ханты-Мансийска: предприниматель, сотрудник бюджетного учреждения и председатель Молодёжного парламента при Думе Югры Кирилл Медведев.

Светлана Старкова отметила, что участие в миссии для неё — осознанный шаг и возможность быть полезной. «Считаю, что могу помочь мирным жителям, оказавшимся в сложных условиях, и готова оказывать поддержку в госпиталях военнослужащим. Примечательно, что наша отправка — сотая по счёту, и, находясь в центральном штабе, ощущаешь масштаб и важность гуманитарной миссии», — поделилась она.

Молодогвардейцы будут работать в социальных учреждениях, заниматься доставкой гуманитарной помощи, помогать в оформлении документов и участвовать в восстановлении инфраструктуры на новых территориях России.

Для Кирилла Медведева это уже вторая поездка. «Для меня это вопрос личной ответственности и гражданской позиции. В 2022 году я уже участвовал в миссии, помогая нашим людям. Сейчас еду помогать гражданам нашей страны и восстанавливать новые регионы. Видеть, как разрушенные города возвращаются к жизни, и знать, что ты вносишь в это свой вклад, — даёт силы и смысл. Я не могу оставаться в стороне, когда могу быть полезен нашему будущему», — рассказал он.

Гуманитарная миссия «Молодой Гвардии Единой России» была запущена в 2022 году. За время её работы волонтёры оказали помощь более 500 тысячам жителей и продолжают свою деятельность, направленную на поддержку и восстановление мирной жизни.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:56, просмотров: 92, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

