​Югра и Тюмень намерены развивать сотрудничество в сфере деревянного домостроения

Югра и Тюменская область будут сотрудничать в сфере деревянного домостроения. Об этом представители регионов договорились во время поездки делегации автономного округа в областную столицу для обмена опытом, что может дать новый импульс развитию лесопромышленного комплекса нашего региона, пишет «Стройкомплекс Югры».

Как отметила заместитель главы Советского района по строительству Ирина Кувалдина, у Югры есть мощная сырьевая база. «В одном только Советском районе и соседнем Югорске работают крупные деревообрабатывающие предприятия — от лесопилок до заводов вроде “Югра плит”», — подчеркнула она.

Тюменские компании, в свою очередь, обладают современными технологиями и опытом в создании готовых модульных конструкций — не только для жилых домов, но и для социальных объектов.

Стороны рассматривают различные форматы взаимодействия. Один из вариантов предполагает обмен ресурсами: Югра поставляет древесное сырье, а взамен получает готовые домокомплекты по выгодным ценам для строительства жилья и социально значимых учреждений.

В рамках поездки делегации двух регионов обменялись опытом и установили прямые контакты для дальнейшей работы.