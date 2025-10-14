Югра приняла большой этнофорум «Живая культура традиций»

Ханты-Мансийск на три дня стал центром притяжения мастеров народного творчества, архитекторов, дизайнеров и ученых со всей страны. В конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» прошел этнофорум «Живая культура традиций», собравший более ста участников из Югры, Тюмени, Москвы, Челябинской и Иркутской областей, Карелии, Мордовии и Калининграда. В работе форума приняли участие ведущие эксперты из России и Монголии, представители Российской академии наук, Российской академии художеств, издательства «Наука», а также музеев и архитектурных институтов, сообщает правительство Югры.

Мероприятие объединило народные традиции и современные подходы к дизайну, моде и архитектуре. Его участники представили проекты, направленные на развитие туристического потенциала Югры и сохранение культурного кода коренных народов Севера.

«Этнофорум проводится для того, чтобы чтить, сохранять и популяризировать традиции и особенности народного искусства. Чтобы выстраивать большое будущее, нужно помнить о своих корнях и знать, кто мы и откуда», — отметила член Союза дизайнеров России, президент Северной академии искусств и дизайна Ксения Илауски.

Одним из ключевых событий форума стала лекция вице-президента Союза архитекторов России Алексея Комова на тему «Русская суверенная архитектура». Также прошел международный модный показ с участием дизайнеров из Монголии и Югры, где была представлена коллекция «Великие королевы Монголии».

На выставке художница Ляля Кашапова представила персональную экспозицию «50 оттенков черного…», написанную с использованием нефти. «Старалась раскрыть возможности нефти, как основного материала с широкой цветовой палитрой, который применим в творчестве художников», — рассказала автор. «Особенность этого направления в том, что используемые материалы сохнут медленно, что позволяет длительное время изменять оттенки, дорабатывать эскизы и итоговую картину. Здесь не существует точной унифицированной техники, каждый автор работает по-своему, и у каждого, думаю, есть свои профессиональные секреты».

Художница также представила серию картин «Югорский мой край». «Участие в этнофоруме, в первую очередь, нацелено на трансляцию живых традиций народного искусства Югры как диалога и обмена знаниями, навыками мастеров традиционного искусства и народных промыслов и ремесел, дизайнерами, художниками», — отметила Кашапова.

Во время форума работали галереи «Живая культура традиций», «Коды народного искусства» и экспозиция художников Югры, Сибири и Арктики. Мастера проводили мастер-классы по вязанию, плетению поясов, созданию сувениров.

Сотрудники Музея природы и человека рассказали об уникальных народных промыслах региона. Так, ханты издавна занимались крапивным ткачеством. О технологии обработки крапивы и секретах работы на ткацком станке рассказала художник-конструктор Историко-культурного центра «Старый Сургут» Оксана Кулабухова.

Этнофорум «Живая культура традиций» реализован Некоммерческим фондом поддержки и развития народных художественных промыслов и ремесел при поддержке Фонда гражданских инициатив Югры, гранта губернатора округа и Северной академии искусств и дизайна. По мнению организаторов, такие мероприятия укрепляют культурную самобытность, способствуют сохранению духовного наследия и развитию креативных индустрий. В течение трех дней форум стал площадкой, где традиция и современность встретились в живом диалоге, а творчество мастеров Югры стало символом преемственности поколений.