Врачи Югры провели уникальную операцию и сохранили ногу пенсионеру

69-летний житель Кондинского района поступил в Окружную клиническую больницу Югры в крайне тяжелом состоянии. После перенесенного инсульта и ампутации одной ноги под угрозой оказалась и вторая. Причиной стал тяжелый атеросклероз, который практически полностью перекрыл сосуды в ноге – кровоток был нарушен на 95%. Об этом сообщили в пресс-службе окружного Депздрава.

Перед врачами стояла задача любой ценой сохранить конечность. Команда сосудистых хирургов, рентгенхирургов и анестезиологов приняла решение провести малоинвазивное эндоваскулярное вмешательство – операцию без разрезов и общего наркоза, через небольшой прокол.

«Мы провели ангиографию и внутрисосудистое ультразвуковое исследование, увидели, что поверхностная бедренная артерия сужена бляшками на 95 процентов. Надо было её чистить!» – рассказал врач-рентгенхирург Шавкат Полотов.

Для восстановления кровоснабжения врачи использовали высокотехнологичную систему, которая доступна далеко не во всех клиниках страны. С помощью специального катетера с вращающимся буром холестериновые бляшки были измельчены в микроскопические частицы и удалены. После этого в артерию установили стент с лекарственным покрытием, чтобы сосуд оставался проходимым. Место пункции закрыли с помощью ушивающего устройства – это значительно снизило риск осложнений и кровотечения.

Операция прошла успешно, кровоток в ноге полностью восстановился.