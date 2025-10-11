В Югре стремительно падают цены на новые смартфоны

Цены на новые смартфоны в Югре снизились в среднем на 13% за третий квартал 2025 года. Такие данные приводит платформа «Авито», сравнив показатели с предыдущим кварталом.
Сильнее всего снизились в цене устройства китайского бренда Xiaomi – на 23%. В среднем новые смартфоны этой марки стоили 21 000 рублей. Следом идут Realme (-15%, в среднем 14 000 рублей) и Samsung (-13%, в среднем 61 000 рублей). Смартфоны TECNO стали дешевле на 12% и продавались по 10 000 рублей. Apple показала наименьшее снижение – минус 8%, до средней цены 72 000 рублей.
Среди конкретных моделей заметнее всего подешевел iPhone Xr – минус 28%, до 15 000 рублей. На 25% упали цены на iPhone 12 (в среднем 13 000 рублей), на 16% – на iPhone 13 (45 000 рублей) и iPhone 14 Pro (71 000 рублей). Также в пятерке моделей по снижению цен – iPhone 14 Plus (-15%, 64 000 рублей).
При этом спрос на смартфоны за квартал тоже заметно изменился. Больше всего в Югре выросли продажи Huawei – в три раза по сравнению со вторым кварталом. У HONOR почти такой же рост. Продажи Realme выросли на 88%, Vivo – на 13%.