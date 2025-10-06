Директору департамент ЖКХ и энергетики Югры губернатор продлил контракт на год

Глава департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Матвей Каров продолжит работу в правительстве округа. Губернатор Руслан Кухарук продлил его полномочия, перезаключив контракт сроком на один год.

Это первое кадровое решение в рамках планового пересмотра состава регионального правительства, который будет окончательно утверждён в ближайшие две недели.

Матвей Каров возглавил департамент энергетики и ЖКК 14 октября 2024 года, после разделения прежнего ведомства — департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса, которым он руководил в 2023-2024 годах.

Напомним, что в августе 2025 года, не проработав и года, свою должность покинул один из представителей «старой команды» правительства Югры Анатолий Уткин. Он курировал управление государственным имуществом в ранге замгубернатора, и ушел в отставку из-за переезда в другой регион.