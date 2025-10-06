В Югре подвели итоги завершившегося пожароопасного периода

В Югре завершился пожароопасный сезон, который действовал с 26 апреля. Решение об его окончании принято оперативным штабом при правительстве округа в связи с наступлением дождливой погоды и похолоданием, сообщили в департаменте недр и природных ресурсов ХМАО, передает «Сургутская трибуна».

За этот период работники лесопожарных формирований потушили 209 природных пожаров на общей площади 4,8 тысячи гектаров. Основной причиной возгораний стали грозы — они вызвали 87% пожаров, тогда как на долю человеческого фактора пришлось лишь 13%. В тушении участвовали около 900 человек, использовались самолёты Ан-2 и вертолёты Ми-8 и Ми-8 АМТ.

По данным ведомства, авиалесоохране Югры удалось ликвидировать 93% всех возгораний, что на 12% выше прошлогоднего показателя. Для мониторинга ситуации применялись беспилотники и велось авиапатрулирование по маршрутам общей протяжённостью почти 10 тысяч километров. За пожарной обстановкой также следят 94 видеокамеры, охватывающие около 7 миллионов гектаров лесных территорий.

Высокую эффективность работы югорских пожарных отметил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. В письме губернатору ХМАО Руслану Кухаруку он подчеркнул, что фактический показатель по допустимой площади пожаров оказался меньше планового в 7,2 раза, количество возгораний сократилось в 1,5 раза, а их площадь — почти вдвое.

Как сообщили в окружном департаменте недр и природных ресурсов, власти региона уже начали подготовку к следующему пожароопасному сезону.