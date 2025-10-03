16+
​Призывники Югры получают повестки в электронном виде

В Югре функционирует новая система электронных повесток в военкомат

​Призывники Югры получают повестки в электронном виде
Фото siapress.ru

В Югре военкоматы начали рассылку электронных повесток через портал «Госуслуги» в рамках осенней призывной кампании. Новая система действует параллельно с традиционным вручением бумажных документов и, как пояснили в военкомате округа, считается более оперативной и эффективной.

«Формируется повестка, гражданин получает уведомления через Госуслуги. Повестка, размещенная в едином реестре, считается врученной в течение семи дней. Но это гораздо эффективнее», — сообщили в военкомате Югры.

Электронная повестка имеет такую же юридическую силу, как и бумажный вариант. Получить ее может любой авторизованный пользователь «Госуслуг» с подтвержденной учетной записью, состоящий на воинском учете.

«В случае, если по какой-то причине гражданин не имеет доступа к учетной записи, в МФЦ Югры можно ее подтвердить и восстановить доступ на сервис», — уточнила начальник управления государственных и муниципальных услуг МФЦ Югры Анастасия Гордеева.

Вместе с тем в военкомате напоминают: за неявку по повестке без уважительных причин предусмотрены серьезные ограничения. Если призывник не явится в военкомат в течение 20 дней после получения уведомления, ему могут временно запретить регистрацию бизнеса, оформление недвижимости или ограничить право управления автомобилем. Все меры носят временный характер и снимаются после выполнения обязанностей по воинскому учету.

Осенний призыв стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря 2025 года. В правительстве Югры ранее рассмотрели итоги весеннего призыва и подготовку к осенней кампании. Заседание прошло под председательством губернатора Руслана Кухарука. «По итогам весенней призывной кампании благодаря слаженной работе всех служб и ведомств задание на призыв граждан выполнено автономным округом в полном объеме. Мы направили в Вооруженные Силы Российской Федерации более 1 900 югорчан», — подчеркнул глава региона. В ходе осеннего призыва на службу предполагается отправить 1 500 человек от нашего региона.


Сегодня в 14:52
