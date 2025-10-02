​Команда Югры показала лучший результат программе «Время героев»

Команда Ханты-Мансийского автономного округа показала лучший результат на защите проектов региональных стажировок федеральной программы «Время героев». Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Разработка инициатив проходила на протяжении пяти месяцев под руководством опытных экспертов и региональных команд. Югорские участники представили программу мероприятий по адаптации и комплексному сопровождению ветеранов специальной военной операции, которая была признана наиболее сильной.

Оценку работ проводили ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, главы регионов и другие эксперты.

«Впереди большая работа по реализации предложенных инициатив. Мы рекомендовали участникам подготовить пилотные проекты и организовать площадки для их тестирования. Уверен, что решения, разработанные командой Югры, будут востребованы в разных регионах страны, а знания и опыт, полученные в ходе стажировок, станут основой для дальнейшего раскрытия потенциала участников программы», — подчеркнул Руслан Кухарук.

Теперь югорчанам предстоит работа над воплощением инициатив в жизнь, которые призваны усилить поддержку ветеранов и создать условия для их социальной адаптации.