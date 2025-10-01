​Югра и МГИМО договорились о сотрудничестве

На еженедельном заседании правительства автономного округа, которое провёл губернатор Югры Руслан Кухарук, одобрен проект соглашения между Правительством Югры и Московским государственным институтом международных отношений МИД России (МГИМО).

Документ предусматривает долгосрочное партнёрство и развитие совместных проектов в области международной и общественной дипломатии. Особое внимание уделяется укреплению образовательного и экспертного потенциала коренных малочисленных народов Севера, а также поддержке инициатив, направленных на сохранение и развитие их традиционной культуры.

Инициатива была выдвинута правительством округа в ходе выездного этапа Всероссийской образовательной программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии», проходившего в Югре.

Для жителей региона соглашение откроет новые возможности: получение качественного образования, участие в масштабных образовательных мероприятиях в области международного права и социального партнёрства, а также установление деловых контактов на всероссийском и международном уровнях.