В Югре присвоят статус объектов культурного значения десяти памятникам Великой Отечественной войны

В Югре расширяют список памятников культурного значения

В Югре присвоят статус объектов культурного значения десяти памятникам Великой Отечественной войны
Фото Государственного архива Югры

В Югре десяти памятникам Великой Отечественной войны будет присвоен статус объектов культурного наследия регионального значения. Такое решение принято на заседании Совета по вопросам сохранения культурного наследия округа под руководством заместителя губернатора Елены Майер.

Сотрудники службы Госкультохраны, представители сферы культуры, научного сообщества и общественных организаций рассмотрели ключевые направления работы на будущий год и обсудили ряд важных решений. В частности, утверждены мероприятия госпрограммы «Культурное пространство», в рамках которой особое внимание уделят сохранению 7 499 объектов культурного наследия, находящихся под охраной в округе.

В числе памятников, которым будет присвоен статус объектов культурного наследия, — монумент студентам и преподавателям Ханты-Мансийского педагогического училища, ушедшим на фронт и не вернувшимся. Как подчеркнула Елена Майер, перед включением этих мемориалов в перечень выявленных объектов культурного наследия проводилось голосование среди жителей округа.

Также продолжатся научные исследования. Археологи проведут работы по установлению границ и изучению состояния памятников в Берёзовском, Советском, Кондинском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах. Особое внимание будет уделено уникальному объекту «Поселение Самаровский Ям» в Ханты-Мансийске.

В рамках заседания обсудили и текущие проекты. Среди них — сохранение Храма во имя святого великомученника и целителя Пантелеимона в поселке Тундрино Сургутского района. В ближайшее время служба Госкультохраны рассмотрит вопрос о включении храма в реестр выявленных объектов наследия.


Сегодня в 18:28
