В Югре назвали даты выплат пенсий и детских пособий в октябре

Отделение СФР по Югре сообщило график перечисления пенсий и пособий в октябре. Если дата выплаты совпадает с выходным или праздником, средства поступят заранее.

График выплат:

3 октября через банки поступят: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, пособие на ребенка мобилизованного или военнослужащего по призыву, а также ежемесячная выплата из средств маткапитала.

8 октября ‒ пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям.

2, 9, 16 и 22 октября ‒ пенсии через кредитные организации.

Если выплаты доставляются через почту, то получить их можно с 4 по 30 октября по графику конкретного почтового отделения.

Важно: выплаты перечисляются в течение дня. Если деньги не поступили утром, необходимо дождаться зачисления до вечера.

По всем вопросам можно обратиться в единый контакт-центр Отделения Социального фонда по ХМАО: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).