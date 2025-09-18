В ХМАО каждый второй уходит с работы из-за выгорания

Большинство работающих югорчан − 64% − сталкивались с эмоциональным выгоранием на работе. Об этом рассказал сервис SuperJob. Отрицали подобный опыт 35% опрошенных.

«Женщин, знакомых с выгоранием, больше, чем мужчин (67% против 61% соответственно). С возрастом проблема выгорания усугубляется: о нем говорят 53% респондентов до 35 лет, 67% в возрасте 35-45 лет и 72% горожан 45+. С выгоранием сталкивались 74% респондентов с высшим образованием против 54% среди тех, у кого среднее профессиональное», − говорится в результатах опроса.

Каждое второе эмоциональное выгорание заканчивается увольнением − 50% респондентов признаются, что именно из-за этого решили сменить место работы. Женщины увольняются чаще мужчин (52% против 49%), а югорчане старше 35 лет − чаще молодежи.

Интересно, что доход тоже играет роль: среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей в месяц, увольнение из-за выгорания случается чаще (56%), чем среди получающих более высокую зарплату (44%).

Лишь 20% сотрудников, столкнувшихся с выгоранием, решились поговорить об этом с руководством. Остальные 74% предпочли промолчать. Среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей, к начальству идут всего 12%.

Даже среди тех, кто всё же обратился за помощью, реальный эффект оказался сомнительным: только 23% отметили положительный результат. В большинстве случаев − 67% − никакой поддержки не последовало.