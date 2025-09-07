Начало недели в Югре будет дождливым и прохладным

Жителей Югры ждет пасмурное и сырое начало недели. По информации Ханты-Мансийского ЦГМС, с понедельника по среду в округе сохранится облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди, ночью возможны туманы.

В понедельник, 8 сентября, ночью в отдельных районах региона ожидается кратковременный дождь, туман, температура составит от +6 до +11 °C, местами возможно понижение до 0 °C. Днем местами пройдет небольшой и умеренный дождь, воздух прогреется до +12…+17 °C, в отдельных точках – до +22 °C. Ветер юго-западный, сменяющийся на северо-западный, 4-11 м/с.

Во вторник, 9 сентября, также облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Температура ночью от +6 до +11 °C, местами до +5 °C, днем – +13…+18 °C. Ветер северный, до 13 м/с.

В среду, 10 сентября, синоптики вновь прогнозируют облачную погоду. Ночью местами возможен слабый дождь, днем – от небольшого до умеренного. Температура ночью – от +4 до +9 °C, днем – +10…+15 °C. Ветер северо-западный 6-11 м/с.

В Сургуте в эти дни будет пасмурно, с переменными осадками, говорится в прогнозе gismeteo. В понедельник температура поднимется до +16 °C, но уже со вторника ожидается небольшое снижение – до +15 °C, а к среде похолодает до +12 °C днем и +9 °C ночью. Осадки возможны почти каждый день, ветер преимущественно северный, порывистый.