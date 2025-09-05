В Югре стартовал новый творческий сезон

В Югре дан старт новому творческому сезону, первая часть которого будет посвящена 95-летию округа, которое регион отметит в декабре. Центральным событием открытия станет гала-концерт «Звёзды русского балета». Он пройдёт 16 сентября на сцене большого зала КТЦ «Югра-Классик» и соберёт на одной площадке выдающихся артистов: приму-балерину Большого театра Светлану Захарову, солистов Мариинского театра Надежду Батоеву, Ренату Шакирову, Кимина Кима, Филиппа Стёпина, Тимура Аскерова и других звёзд балета.

Особое место в сезоне займёт окружной проект «Гастрольная карта Югры», запущенный в январе 2025 года по аналогии с федеральными «Большими гастролями». Он объединяет все направления искусства: концерты, спектакли, музейные выставки, литературные и киновстречи, ремесленные лаборатории и фестивали.

«Мы допустили к участию в “Гастрольной карте Югры” все учреждения по всем направлениям искусства и культуры. Поэтому наша карта получилась очень разнообразная», — отметила директор департамента культуры Югры Маргарита Козлова. За первые полгода проект охватил 72 населённых пункта и собрал более 44 тысяч зрителей.

По словам председателя регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Павла Потапова, ценителей театра ждут постановки в десяти профессиональных театрах региона: от «Онегина» и «Пиноккио» в Сургутском музыкально-драматическом театре до первой в России сценической версии романа Вениамина Каверина «Два капитана» в Нижневартовском ТЮЗе.

Культурная программа сезона будет насыщенной: Международный фестиваль искусств «Дух огня», цикл концертов «Органная карта мира», фестиваль «60 параллель». Любителей живописи ждёт выставка «Арктика глазами художников» и экспозиция к 100-летию Эрнста Неизвестного.

Отдельное внимание уделят художественному образованию. Свои достижения представят 48 детских школ искусств и три колледжа культуры. Для юных жителей региона пройдут международный конкурс «Чайковский-Дебют» и творческая школа «Новые имена Югры».

«В предстоящем сезоне акценты проекта уже обращены к юбилеям и знаменательным датам. Мы посвятим несколько гастрольных выездов за пределы Югры в качестве наших творческих подарков соседним регионам. И наоборот, привезём в округ именитые коллективы для того, чтобы с их творчеством могли познакомиться наши югорские зрители», — добавила Маргарита Козлова.