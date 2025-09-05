В Лангепасе продолжается подготовка к юбилею города. В преддверии праздника торцевые стены семи многоквартирных домов на центральных улицах города украсили тематическими муралами, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Тематика изображений выбрана не случайно. В каждом арт-объекте ‒ дух нашего края. Нефтяные вышки отражают промышленную историю города, яркие цветы и ягоды подчеркивают уникальность югорской природы, и, конечно же, символ Лангепаса ‒ белка. Красивые, колоритные, по-настоящему праздничные», ‒ указали в сообщении.
Работы выполняются в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Югры и компанией «ЛУКОЙЛ». Часть изображений уже готова, а полностью завершить проект планируется к предстоящим выходным.
6 сентября Лангепас отметит 40-летний Юбилей.
С Праздником, с 40- летием, город Лангепас!
К юбилею города ГА начала готовится заранее, с 2024 года. Основной упор ГА сделала на благоустройство города, заявил Глава Лангепаса Сергей Горобченко. По мнению жителей и гостей города к 40- летнему юбилею город стал краше.
6 сентября жителей Лангепаса ждёт насыщенная праздничная Программа, будут приглашены почетные гости. Кто пока в секрете? Хотя по смыслу главным почётным гостем должен бы стать Президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко. Должна быть на 40-летии. И делегация Минска. Ведь город строила Белоруссия и лично Александр Лукашенко. С нуля строила: от проекта, до поставки деталей жилых домов, до ввода их в эксплуатацию и до благоустройства жилых районов. Получился архитектурно привлекательный уголок Минска за тысячи км ои белорусской строимый и до сих пор здесь присутствует колорит Белоруссии. Город получился шаговой доступности, уютный и добрый. У меня до сих сохранилась ностальгия об этом городе, в котором каждый дом мне лично известен и дорог.
Главное праздничное действо в Лангепасе состоится 6 сентября на площади перед Дворцом Культуры «Нефтяник». Перед жителями выступят знаменитые артисты и исполнители, как приглашённые, так и местные. Имя Хедлайнера концерта пока держится в секрете.
