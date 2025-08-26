В Ханты-Мансийске прошел полуфинал конкурса «Большая перемена»

В столице Югры завершился трехдневный полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена», собравший школьников и студентов средних профессиональных учреждений из восьми регионов страны. Ханты-Мансийский автономный округ стал первым регионом, принявшим конкурс в 2025 году.

В течение двух смен почти тысяча участников защищали проекты и выполняли задания в 12 направлениях — от науки и технологий до искусства и творчества. По словам организаторов, задача конкурса — выявить лидерские качества, креативное мышление и способность работать в команде.

«Спустя выполненные кейсы и множество конкурсных заданий мне удалось пройти в полуфинал, что для меня, как активиста, стало важным достижением. Я председатель «Движения первых», волонтер Победы и муниципальный волонтер. Больше всего запомнились выполнение кейсов и защита проектов — это было самым волнительным. Моя мечта — создавать лучшее завтра и участвовать в становлении России как страны технологий», — рассказала школьница из Урая Эвелина Брихман.

Заместитель председателя правления «Движения первых» и исполнительный директор конкурса Валерий Моргуновский отметил высокий уровень подготовки югорских участников: «Вы решали конкурсные задания, знакомились друг с другом и вместе трудились над общими идеями. Полуфинал — это возможность узнать больше о нашей стране, ее культуре и традициях. У вас впереди еще много ярких событий, и мы всегда поддержим вас в достижении целей».

Помимо конкурсных испытаний, ребята стали участниками образовательной программы и посетили главные достопримечательности Ханты-Мансийска. Для них провели экскурсии к стеле-памятнику «Первооткрывателям земли Югорской», в центр зимних видов спорта имени А. В. Филипенко, культурно-туристический комплекс «Археопарк» и парк имени Бориса Лосева. Второй день смены был посвящен просветительским мероприятиям и спортивным состязаниям.

Единая тема конкурса этого сезона — «От мечты к свершениям». На дистанционных этапах школьники и студенты рассказывали о своих самых заветных мечтах, а на очном вместе с командой делали первый шаг к их реализации. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отдельные задания были посвящены теме «Память поколений».

«Большая перемена» — флагманский проект «Движения первых», который проводится при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения и Минобрнауки России. С 2025 года он стал частью национального проекта «Молодежь и дети». За годы проведения к конкурсу присоединились более 7 миллионов школьников и студентов. В отличие от традиционных олимпиад, здесь оценивается не только академическая успеваемость, но и умение нестандартно мыслить, работать в команде, брать на себя лидерские роли и предлагать креативные решения.

По итогам всех полуфиналов в финал выйдут 1500 школьников 8-10 классов и 600 студентов колледжей. Решающий этап для старшеклассников состоится в международном детском центре «Артек» в Крыму, а для студентов СПО — в Нижнем Новгороде.

Победители получат гранты от 100 тысяч до 1 миллиона рублей, которые можно будет направить на образование, саморазвитие или запуск собственного проекта. Кроме того, они получат дополнительные баллы при поступлении в вузы. Наставники призеров также будут отмечены — им предоставят премии до 150 тысяч рублей и возможность пройти просветительские программы партнеров конкурса.

«Будущее России во многом зависит от того, какие мечты и проекты будут воплощать сегодняшние школьники и студенты. «Большая перемена» помогает им поверить в себя, обрести единомышленников и сделать первый шаг к свершениям», — подчеркнули организаторы.

Имена финалистов станут известны в середине сентября, когда завершатся полуфиналы в других регионах страны.