Югорчанам напомнили, как правильно собирать кедровые орехи и не получить штраф

Сегодня, 25 августа, в Югре официально стартовал сезон заготовки кедровых орехов. Жители региона могут собирать только упавшие на землю шишки ‒ руками. Ломать ветки, рубить деревья, повреждать кору или сбивать шишки палками строго запрещено. Такие действия вредят кедру и считаются нарушением, рассказали в пресс-службе Природнадзора Югры.

Важно помнить и о правилах безопасности: в лесу нельзя разводить костры и оставлять мусор. Если заметили пожар ‒ звоните 112, 8-800-100-94-00 или (3467) 33-15-46.

За неправильный сбор орехов предусмотрен штраф ‒ от одной до четырех тысяч рублей.

Ранее югорчанам посоветовали остерегаться влюбленных лосей во время сбора кедровых шишек. Также есть риски встретить клещей и змей.