Названы самые конкурентные вакансии в Югре

Аналитики hh.ru изучили рынок труда в Ханты-Мансийском автономном округе и выяснили, какие профессии в июле пользовались наибольшим спросом среди соискателей. В некоторых сферах конкуренция достигала рекордных показателей — до 289 резюме на одну вакансию.

Максимальная конкуренция зафиксирована на должность руководителя отдела персонала: в регионе была открыта лишь одна вакансия, на которую претендовали сразу 289 кандидатов. Этот показатель в десятки раз превышает норму для рынка труда, где «здоровым уровнем» считается 4-7,9 резюме на вакансию.

На втором месте оказались профессии, связанные с текстами: копирайтеры, редакторы и корректоры. На единственное предложение о работе в этой сфере в Югре претендовали 288 специалистов.

В двадцатку самых конкурентных профессий вошли в основном творческие, ИТ- и управленческие направления. Среди них:

директор по персоналу (122 резюме на вакансию),

методист (117),

руководитель отдела логистики (101,7),

операционный директор (101),

бизнес-аналитик (86),

финансовый директор (84),

тестировщик (83,5),

казначей (81),

системный аналитик (79),

технический директор (79),

переводчик (78),

режиссёр, сценарист (77),

финансовый и инвестиционный аналитики (76),

директор по ИТ (69),

генеральный и исполнительный директор (64,8),

дизайнер, художник (64,7),

аналитик (64,4),

видеооператор и видеомонтажёр (64).

Примечательно, что в рейтинг не попали рабочие специальности — на них спрос и предложение остаются более сбалансированными.