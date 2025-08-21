Названы самые конкурентные вакансии в Югре

Аналитики hh.ru изучили рынок труда в Ханты-Мансийском автономном округе и выяснили, какие профессии в июле пользовались наибольшим спросом среди соискателей. В некоторых сферах конкуренция достигала рекордных показателей — до 289 резюме на одну вакансию.
Максимальная конкуренция зафиксирована на должность руководителя отдела персонала: в регионе была открыта лишь одна вакансия, на которую претендовали сразу 289 кандидатов. Этот показатель в десятки раз превышает норму для рынка труда, где «здоровым уровнем» считается 4-7,9 резюме на вакансию.
На втором месте оказались профессии, связанные с текстами: копирайтеры, редакторы и корректоры. На единственное предложение о работе в этой сфере в Югре претендовали 288 специалистов.
В двадцатку самых конкурентных профессий вошли в основном творческие, ИТ- и управленческие направления. Среди них:
- директор по персоналу (122 резюме на вакансию),
- методист (117),
- руководитель отдела логистики (101,7),
- операционный директор (101),
- бизнес-аналитик (86),
- финансовый директор (84),
- тестировщик (83,5),
- казначей (81),
- системный аналитик (79),
- технический директор (79),
- переводчик (78),
- режиссёр, сценарист (77),
- финансовый и инвестиционный аналитики (76),
- директор по ИТ (69),
- генеральный и исполнительный директор (64,8),
- дизайнер, художник (64,7),
- аналитик (64,4),
- видеооператор и видеомонтажёр (64).
Примечательно, что в рейтинг не попали рабочие специальности — на них спрос и предложение остаются более сбалансированными.