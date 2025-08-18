Работодателям Югры больше не нужно ежегодно подтверждать ОКВЭД

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,0224   EUR  93,7094  

Новости

  • В Госдуме предложили увеличить пошлину на получение водительских прав для мигрантов до 20 тысяч рублей

    В Госдуме предложили увеличить пошлину на получение водительских прав для мигрантов до 20 тысяч рублей

    Сегодня в 18:15
    76 0
  • ​Сургут получит почти 120 млн рублей от округа за качественное планирование бюджета

    ​Сургут получит почти 120 млн рублей от округа за качественное планирование бюджета

    Сегодня в 17:52
    100 0
  • Югорчане вложились по-крупному, но свердловчане — ещё крупнее

    Югорчане вложились по-крупному, но свердловчане — ещё крупнее

    Сегодня в 17:14
    128 0 
    ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8 реклама на siapress.ru
  • ​В Сургуте отремонтируют ливневку на участке от проспекта Ленина до улицы Майской

    ​В Сургуте отремонтируют ливневку на участке от проспекта Ленина до улицы Майской

    Сегодня в 16:06
    165 0
  • В Югре сохраняется острый дефицит кадров в сфере розничной торговли

    В Югре сохраняется острый дефицит кадров в сфере розничной торговли

    Сегодня в 15:19
    182 0 
  • В Югре более половины работников получают зарплату, которая выше среднероссийской

    В Югре более половины работников получают зарплату, которая выше среднероссийской

    Сегодня в 14:51
    208 0
  • ​Изменения для работодателей: в Югре введут новые правила назначения размера тарифа на травматизм

    ​Изменения для работодателей: в Югре введут новые правила назначения размера тарифа на травматизм

    Сегодня в 14:38
    184 0
  • Население Сургута достигло 438 тысяч человек

    Население Сургута достигло 438 тысяч человек

    Сегодня в 13:51
    315 1
  • ​Умер Почетный житель Ханты-Мансийска и экс-депутат Алексей Барышников

    ​Умер Почетный житель Ханты-Мансийска и экс-депутат Алексей Барышников

    Сегодня в 13:40
    265 0
  • ​В Сургуте отремонтировали тротуар к Чернореченскому кладбищу

    ​В Сургуте отремонтировали тротуар к Чернореченскому кладбищу

    Сегодня в 13:07
    248 0
  • ​В Сургуте продолжается строительство проблемного долгостроя на улице Крылова

    ​В Сургуте продолжается строительство проблемного долгостроя на улице Крылова

    Сегодня в 12:03
    300 0
  • Самолет из ХМАО экстренно вернулся в аэропорт

    Самолет из ХМАО экстренно вернулся в аэропорт

    Сегодня в 10:50
    379 0
  • ​В Югре с 1 сентября упростят подтверждение основного вида деятельности

    ​В Югре с 1 сентября упростят подтверждение основного вида деятельности

    Сегодня в 10:38
    271 0
​В Югре с 1 сентября упростят подтверждение основного вида деятельности

Работодателям Югры больше не нужно ежегодно подтверждать ОКВЭД

​В Югре с 1 сентября упростят подтверждение основного вида деятельности
Фото: freepik.com

С 1 сентября 2025 года в Югре вступают в силу новые правила подтверждения основного вида экономической деятельности, влияющего на тариф страховых взносов от несчастных случаев на производстве. Теперь работодателям не придется самостоятельно подавать сведения ‒ начиная с 2026 года информация будет поступать напрямую в СФР из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, которые ведет Федеральная налоговая служба, сообщает Отделение СФР по ХМАО.

«Ранее, ежегодно до 15 апреля все организации должны были подтверждать свой ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Каждый вид деятельности отнесен к определенному классу профессионального риска, а каждому классу установлен свой тариф взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.В апреле 2025 года на территории Югры основной вид экономической деятельности подтвердили 16 932 организации», ‒ указали в сообщении.

Если сведения поступят некорректно или вовсе не будут переданы, Отделение СФР автоматически присвоит страхователю наиболее высокий класс профессионального риска по его ОКВЭД. Уведомления о тарифах работодатели будут получать до 1 мая.

Дополнительно с 2026 года Росстат станет передавать данные страхователей, предоставляющих статистическую отчетность по кодам ОКВЭД.

Все вопросы можно задать специалистам регионального контакт-центра СФР для страхователей по телефону: 8 (34672) 3-83-16, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:38, просмотров: 272, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Самолет из ХМАО экстренно вернулся в аэропорт 380
  2. Население Сургута достигло 438 тысяч человек 316
  3. ​В Сургутском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода 309
  4. ​В Сургуте продолжается строительство проблемного долгостроя на улице Крылова 301
  5. ​В Югре с 1 сентября упростят подтверждение основного вида деятельности 272
  6. ​Умер Почетный житель Ханты-Мансийска и экс-депутат Алексей Барышников 265
  7. ​У аэропорта Сургута изменилась схема движения: теперь три полосы, но без стоянки 256
  8. ​В Сургуте отремонтировали тротуар к Чернореченскому кладбищу 249
  9. В Югре более половины работников получают зарплату, которая выше среднероссийской 208
  10. ​Изменения для работодателей: в Югре введут новые правила назначения размера тарифа на травматизм 185
  1. ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе 1950
  2. На улице Республики в Сургуте появился новый сквер 1884
  3. ​Вместо «Авроры» – жизнь 1581
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 августа? // АФИША 1479
  5. ​Что такое региональный материнский капитал в Югре и как его получить? 1470
  6. ​Ремонт одного из участков проспекта Ленина в Сургуте практически завершен 1278
  7. ​В аэропорту Сургута усилили досмотр пассажиров и багажа 1254
  8. ​В Тюмени представили жилой комплекс «Скандиа. У Леса» с видом на лесопарк 1219
  9. ​Сургут укрепляет позиции: население растет, экономика стабильная, а бизнес выходит из тени 1196
  10. ​«Руководство выводов не сделало»: сотрудница травмцентра Сургута пожаловалась на травлю со стороны коллег 1191
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 28517
  2. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 6343
  3. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 5866
  4. ​А Сайма ждет… 4535
  5. ​Какой бассейн лучше – надувной, каркасный или стационарный? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4352
  6. ​Не трогайте их руками: топ-7 опасных растений // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4245
  7. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 4093
  8. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3792
  9. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3637
  10. Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ 3535

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

