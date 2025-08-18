Работодателям Югры больше не нужно ежегодно подтверждать ОКВЭД

С 1 сентября 2025 года в Югре вступают в силу новые правила подтверждения основного вида экономической деятельности, влияющего на тариф страховых взносов от несчастных случаев на производстве. Теперь работодателям не придется самостоятельно подавать сведения ‒ начиная с 2026 года информация будет поступать напрямую в СФР из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, которые ведет Федеральная налоговая служба, сообщает Отделение СФР по ХМАО.

«Ранее, ежегодно до 15 апреля все организации должны были подтверждать свой ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Каждый вид деятельности отнесен к определенному классу профессионального риска, а каждому классу установлен свой тариф взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.В апреле 2025 года на территории Югры основной вид экономической деятельности подтвердили 16 932 организации», ‒ указали в сообщении.

Если сведения поступят некорректно или вовсе не будут переданы, Отделение СФР автоматически присвоит страхователю наиболее высокий класс профессионального риска по его ОКВЭД. Уведомления о тарифах работодатели будут получать до 1 мая.

Дополнительно с 2026 года Росстат станет передавать данные страхователей, предоставляющих статистическую отчетность по кодам ОКВЭД.

Все вопросы можно задать специалистам регионального контакт-центра СФР для страхователей по телефону: 8 (34672) 3-83-16, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00.