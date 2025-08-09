Югра победила на чемпионате и первенстве МЧС России по пожарно-спасательному спорту

Сборная команда Югры одержала победу в Чемпионате и Первенстве МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Юбилейная, десятая по счету, победа была завоевана именно на югорской земле.

Губернатор округа Руслан Кухарук отметил, что пожарно-спасательный спорт — это не просто соревнование силы и ловкости, но и проверка мужества, отваги, умения работать в команде и мгновенно принимать решения в экстремальных ситуациях. «Все эти качества необходимы тем, кто ежедневно стоит на страже безопасности граждан. С победой, чемпионы! Югра гордится вами!», — подчеркнул глава региона.

Пожарно-спасательный спорт традиционно включает в себя преодоление препятствий, подъем по штурмовой лестнице, боевое развертывание и другие дисциплины, максимально приближенные к реальным условиям работы спасателей. Победа команды Югры стала результатом высокого уровня подготовки и слаженной работы всех участников.