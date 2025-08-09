Югра победила на чемпионате и первенстве МЧС России по пожарно-спасательному спорту

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,7796   EUR  92,8800  

Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 августа? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 августа? // АФИША

    07 августа в 16:10
    1019 0
  • В Сургуте врачи удалили женщине большую миому, сохранив пациентке возможность стать мамой

    В Сургуте врачи удалили женщине большую миому, сохранив пациентке возможность стать мамой

    Сегодня в 16:23
    47 0
  • ​На 95-м году жизни умер народный артист России Иван Краско

    ​На 95-м году жизни умер народный артист России Иван Краско

    Сегодня в 15:18
    139 0 
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnje7QKwk реклама на siapress.ru
  • В Югре оцифровывают языки ханты и манси, чтобы их можно было включить в онлайн-переводчики

    В Югре оцифровывают языки ханты и манси, чтобы их можно было включить в онлайн-переводчики

    Сегодня в 15:05
    122 0
  • В Югре работают самые спортивные спасатели России — итоги большого чемпионата

    В Югре работают самые спортивные спасатели России — итоги большого чемпионата

    Сегодня в 14:08
    153 0 
  • В день коренных народов югорчанам рассказали о необычном месте, где можно погрузиться в культуру ханты и манси

    В день коренных народов югорчанам рассказали о необычном месте, где можно погрузиться в культуру ханты и манси

    Сегодня в 13:24
    194 0
  • Жертвам телефонных мошенников возвращают всего 5 процентов потерянного

    Жертвам телефонных мошенников возвращают всего 5 процентов потерянного

    Сегодня в 12:14
    183 0
  • В Сургуте к началу августа завершили более двух третей работ по ремонту дорог

    В Сургуте к началу августа завершили более двух третей работ по ремонту дорог

    Сегодня в 11:06
    224 0
  • ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года

    ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года

    Сегодня в 10:05
    250 0
  • Сургутянам напомнили о правилах безопасности на воде

    Сургутянам напомнили о правилах безопасности на воде

    Сегодня в 09:49
    232 0
  • ​Школа №44 в Сургуте обновила оборудование и готова принять учеников

    ​Школа №44 в Сургуте обновила оборудование и готова принять учеников

    08 августа в 17:14
    572 0
  • ​Туризм под музыку: в Югре растет спрос на концерты за рубежом

    ​Туризм под музыку: в Югре растет спрос на концерты за рубежом

    08 августа в 17:02
    488 0
  • ​Класс труда и новые кабинеты: школа №18 в Сургуте почти готова к новому учебному году

    ​Класс труда и новые кабинеты: школа №18 в Сургуте почти готова к новому учебному году

    08 августа в 16:43
    512 0
Больше новостей
Больше опросов

В Югре работают самые спортивные спасатели России — итоги большого чемпионата

Югра победила на чемпионате и первенстве МЧС России по пожарно-спасательному спорту

В Югре работают самые спортивные спасатели России — итоги большого чемпионата
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Сборная команда Югры одержала победу в Чемпионате и Первенстве МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Юбилейная, десятая по счету, победа была завоевана именно на югорской земле.

Губернатор округа Руслан Кухарук отметил, что пожарно-спасательный спорт — это не просто соревнование силы и ловкости, но и проверка мужества, отваги, умения работать в команде и мгновенно принимать решения в экстремальных ситуациях. «Все эти качества необходимы тем, кто ежедневно стоит на страже безопасности граждан. С победой, чемпионы! Югра гордится вами!», — подчеркнул глава региона.

Пожарно-спасательный спорт традиционно включает в себя преодоление препятствий, подъем по штурмовой лестнице, боевое развертывание и другие дисциплины, максимально приближенные к реальным условиям работы спасателей. Победа команды Югры стала результатом высокого уровня подготовки и слаженной работы всех участников.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:08, просмотров: 154, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Школа №44 в Сургуте обновила оборудование и готова принять учеников 572
  2. ​Класс труда и новые кабинеты: школа №18 в Сургуте почти готова к новому учебному году 512
  3. ​Как выбрать школьную форму? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 492
  4. ​Туризм под музыку: в Югре растет спрос на концерты за рубежом 488
  5. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 250
  6. Сургутянам напомнили о правилах безопасности на воде 232
  7. В Сургуте к началу августа завершили более двух третей работ по ремонту дорог 224
  8. В день коренных народов югорчанам рассказали о необычном месте, где можно погрузиться в культуру ханты и манси 195
  9. Жертвам телефонных мошенников возвращают всего 5 процентов потерянного 183
  10. В Югре работают самые спортивные спасатели России — итоги большого чемпионата 154
  1. ​Новый сквер в Сургуте оказался без людей – жители предлагают, как это исправить 2359
  2. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 2151
  3. ​Единственный в истории Сургута 1784
  4. ​Стоит ли запрещать мигрантам работать в такси – результаты опроса siapress.ru 1687
  5. ​Андрей Рачёв: «204 пожара в Сургуте за год – цифры не меняются, а люди продолжают погибать» 1626
  6. ​Погоня по Аэрофлотской: сургутские подростки удирали от полиции на квадроцикле 1557
  7. ​Тарифы ЖКХ 2025: как изменилась плата за услуги в ХМАО и Сургуте 1467
  8. ​Аэропорт Сургута задержал утренние рейсы 1359
  9. ​На улице Рабочей в Сургуте снова проблемы с ливневкой. Почему так происходит из года в год? 1311
  10. ​Россиянам рассказали, чью работу скоро заберет искусственный интеллект 1293
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 27362
  2. MAXимум вопросов 9833
  3. В Югру придет федеральный девелопер «Эталон» 6164
  4. ​«Я хотел сам отдать Хариса в зоопарк. Мне просто не дали»: блогер из Сургута настаивает, что готов был отдать льва, но строго по закону 5702
  5. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 5180
  6. ​Лекарственные растения и хлеб на защите Родины 4995
  7. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 4564
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 12-13 июля? // АФИША 4274
  9. Опять в Сургуте будет новый микрорайон с тысячами семей, одним маленьким садиком и школой. Проект не для горожан, а для девелопера 3942
  10. Невозможно перенести дух истории Дома пионеров на другое место. Его нужно реконструировать там, где он стоит 3578

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика