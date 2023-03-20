В Югре продолжает снижаться количество заболевших туберкулезом

В 2022 году в Югре выявили 512 человек, страдающих туберкулезом. На сегодняшний день на учете у фтизиатров состоит 1 076 жителей региона, рассказали в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

«Несмотря на снижение количества заболевших лиц, наблюдается тенденция позднего обращения пациентов за медицинской помощью. Для предупреждения заболевания необходимо соблюдать режим труда и отдыха, полноценно питаться, заниматься физической культурой и спортом, отказаться от курения, употребления алкогольных напитков и наркотических веществ, соблюдать правила гигиены», − отметил главный внештатный фтизиатр Депздрава Югры Евгений Ревякин.

Типичные симптомы туберкулеза: постепенно нарастающая слабость, утомляемость, потеря веса, повышение температуры тела (чаще малозаметное — примерно до 37 °С), кашель, боль в грудной клетке. Отметим, что важно регулярно проходить диагностику инфицирования – флюорографию.