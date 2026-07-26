В Югре предложили ввести дополнительные испытания для абитуриентов с иностранными аттестатами

В Югре предложили ввести дополнительные вступительные испытания для абитуриентов, которые поступают в колледжи по аттестатам иностранных государств. С такой инициативой выступил депутат Думы Югры Михаил Селюков.

Поводом стала продолжающаяся проверка студентов, зачисленных в учреждения среднего профессионального образования по документам, выданным в Таджикистане. За полгода из колледжей региона отчислили 383 человека, из них 197 граждан России и 186 граждан Таджикистана.

Все они поступили на основании таджикистанских аттестатов. По фактам подделки документов возбуждено более 50 уголовных дел. Проверки продолжатся во время летней сессии.

По мнению Селюкова, одного межгосударственного соглашения о признании документов об образовании недостаточно. Он считает, что в нормативных актах нужно закрепить возможность проводить дополнительные испытания, когда у приемной комиссии возникают сомнения в уровне подготовки поступающего.

Депутат отметил, что некоторые абитуриенты плохо владеют русским языком, но при этом учатся за счет регионального бюджета.

«Я считаю, что департаменту образования округа необходимо продумать механизм, по которому при возникновении сомнений в квалификации поступающего коллегиально принимается решение о проведении дополнительных испытаний. Если человек подтверждает свою квалификацию, то только тогда он зачисляется», — заявил Михаил Селюков.