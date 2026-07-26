Нефтегазовой отрасли Югры ежегодно требуется 15 тысяч специалистов

Нефтегазовой отрасли Югры ежегодно требуется около 15 тысяч новых специалистов, однако учебные заведения выпускают лишь около двух тысяч. Об этом сообщает издание «Новости Югры» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального.

«Цифры никуда не годятся. Мы просто не можем найти людей при зарплате выше 150 тысяч рублей. А молодежь, которая уезжает учиться в Тюмень, Екатеринбург или столицы, остается там. Возвращается только каждый пятый, остальные оседают там, создают семьи», — отметил депутат.

По его словам, в нефтегазовой отрасли региона работают около 600 тысяч человек, из которых 150 тысяч — вахтовики из других субъектов России. При ежегодной потребности в семи тысячах специалистов образовательные учреждения готовят около пяти тысяч человек, однако с учетом сроков обучения фактический выпуск составляет около двух тысяч. При этом для отказа от межрегиональной вахты необходимо ежегодно замещать до 15 тысяч работников.

Павел Завальный считает, что решить проблему можно только комплексными мерами. Речь идет не только об увеличении количества учебных мест, но и о строительстве новых корпусов и общежитий, а также синхронизации подготовки кадров с потребностями экономики.

Ранее департамент образования Югры получил дополнительные полномочия по регулированию приема в учреждения среднего профессионального образования. В рамках федерального пилотного проекта девятиклассникам, поступающим в колледжи и техникумы на 17 востребованных специальностей, теперь достаточно сдать ОГЭ по русскому языку и математике вместо четырех предметов. Приоритет при зачислении будут иметь выпускники школ Югры.