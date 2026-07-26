Юганский заповедник показал на видео краснокнижного северного оленя и медведя

Юганский заповедник в Сургутском районе опубликовал уникальные кадры с дикими животными, снятые видеоловушками. На записи попали краснокнижный лесной северный олень и медведь, сообщает РИЦ «Югра».

В заповеднике напомнили, что лесной северный олень относится к редкому подвиду и занесен в Красную книгу Югры.

«Лесной северный олень сегодня — редкий подвид, занесенный в Красную книгу ХМАО — Югры. Парадокс природы в том, что даже самые сильные ее создания могут оказаться уязвимыми, поэтому каждый кадр с фотоловушки — это не только возможность восхититься красотой и мощью дикого животного, но и напоминание о нашей ответственности за сохранение этого удивительного мира!» — говорится в сообщении заповедника.

Необычными получились и кадры с медведем. Благодаря игре света они напоминают сцену с лазерной сигнализацией, а хищник словно изучает необычное освещение.

Напомним, с 25 июля в Сургутском районе действует особый противопожарный режим, введенный из-за лесных пожаров. На территории района сохраняются дополнительные ограничения.