В Сургутском районе прошел фестиваль бардовской песни

В поселении Высокий Мыс Сургутского района прошел районный конкурс-фестиваль бардовской песни. В этом году мероприятие, посвященное Году единства народов России, собрало более тысячи участников и гостей из Югры и других регионов страны. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Мероприятие, посвященное Году единства народов России, объединило жителей Сургутского района, других муниципалитетов Югры и гостей из разных регионов страны, в том числе Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Московской области», – написал он в соцсетях.

Центральным событием традиционно стал конкурс бардовской песни. В этом году в нем приняли участие 120 человек. Солисты и творческие коллективы представили на суд жюри 71 музыкальный номер.

«Во второй этап прошли 26 композиций, которые прозвучали с главной сцены. Итоги же будут подведены в сентябре во Дворце искусств «Нефтяник», – отметил Андрей Трубецкой.

Оценивали выступления участников режиссер и участник дуэта «Мастер Гриша» Михаил Цитриняк, композитор и член Союза литераторов России Борис Кинер, а также многократные победители фестиваля Александр Проценко и Игорь Иванов.

Для гостей фестиваля также выступили известные исполнители авторской песни – лидер группы «Хьюго» Павел Пиковский и представитель новой волны бардовской музыки Василий Уриевский.

Помимо концертной программы, для участников организовали конкурс палаточных городков и спортивные состязания.

Фестиваль бардовской песни проводится в Сургутском районе с 2001 года. В 2027 году он отметит свое 25-летие.

Организаторами мероприятия выступают администрация Сургутского района и Объединенная первичная профсоюзная организация ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза России.