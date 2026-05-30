​Сургутским самокатчикам напомнили о правилах безопасности

Власти Сургута рассказали, как безопасно пользоваться электросамокатами

Власти Сургута напомнили жителям о правилах безопасной езды на электросамокатах. Водителям средств индивидуальной мобильности рекомендуют передвигаться со скоростью не более 25 км/ч, а в жилых зонах снижать ее до 10 км/ч. Особое внимание необходимо уделять пешеходам, которые имеют приоритет. Вместо использования звонка для освобождения пути пользователям советуют заранее снижать скорость.

Также сургутянам напомнили, что на пешеходных переходах необходимо спешиваться. Это делает движение более предсказуемым для других участников дорожного движения и помогает избежать аварийных ситуаций.

Отдельно власти подчеркнули недопустимость управления электросамокатом в состоянии опьянения.

«Управление самокатом в нетрезвом виде – это не только нарушение, но и серьезный риск для вас и окружающих», – отметили в администрации.

Кроме того, на одном самокате должен находиться только один человек. Исключение составляют модели, конструкция которых предусматривает перевозку пассажира.

Детям также нельзя передавать управление арендованными электросамокатами. Пользоваться сервисом Whoosh разрешено с 16 или 18 лет в зависимости от региона.

После завершения поездки самокаты необходимо оставлять в специальных парковочных зонах, обозначенных буквой «Р» в приложении.

Напомним, ранее в Сургуте ужесточили правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В городе расширили зоны запрета движения, ввели дополнительные ограничения скорости на ряде улиц и в парках, а также усилили контроль за нарушителями.


