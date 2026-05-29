Проект реконструкции Сургутского драмтеатра скорректируют из-за скрытых дефектов

Проект реконструкции Сургутского музыкально-драматического театра отправят на корректировку из-за скрытых дефектов, которые строители выявили во время работ. Решение приняли на выездном совещании, сообщает «Стройкомплекс Югры».

Первая очередь реконструкции, которая включает фасад и кровлю, готова на 95%. Подрядчик уже приступил к монтажу архитектурной подсветки.

Вторая очередь, куда входят внутренние помещения и зрительные залы, выполнена на 21%. В ходе работ выяснилось, что часть дефектов не была учтена в исходной документации. Кроме того, при корректировке проекта учтут пожелания самого театра.

«По объекту культуры приняли решение о необходимости корректировки проектной документации, поскольку вскрываются дефекты, которые изначально не были учтены. В случае корректировки проектов не должно страдать качество», — прокомментировал губернатор Югры Руслан Кухарук.

После обновления комплекс площадью 6 291 квадратный метр будет включать большой зал на 484 места и малый зал на 20 мест. На объекте уже отремонтировали кровлю и заменили сценическое оборудование.

После посещения объектов в Сургуте Руслан Кухарук отправился в Нижневартовск на автомобиле, чтобы лично проверить состояние региональной трассы между двумя крупнейшими агломерациями Югры.