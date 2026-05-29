Губернатор Югры проверил ход строительных работ в Сургуте

Губернатор Югры Руслан Кухарук во время рабочего визита в Сургут проверил ход работ на нескольких строительных площадках. Глава региона оценил ремонт дорог, социальных объектов и поручил держать на особом контроле проекты с высокой значимостью для жителей.

Сначала губернатор осмотрел два участка автодорог — на улице Дзержинского протяженностью 0,752 км и на проспекте Ленина протяженностью 1,57 км. Руслан Кухарук поручил уделить особое внимание организации движения, безопасности пешеходов и водителей, а также завершить работы до 1 сентября. Всего в этом году в Сургуте планируют привести в нормативное состояние более 20 км дорог.

Также губернатор посетил Сургутский реабилитационный центр, где идет капитальный ремонт. Общая готовность объекта составляет 32%, работы идут с опережением графика. На площадке ежедневно трудятся 50 специалистов. По контракту ремонт должны завершить в феврале 2027 года, однако подрядчик постарается ввести объект в эксплуатацию уже в этом году.

Руслан Кухарук поручил профильным ведомствам параллельно проработать благоустройство прилегающей территории. Там могут появиться специализированные детские площадки и малые архитектурные формы.

В Детской поликлинике №3 ремонтируют четырехэтажное здание площадью около 5 тысяч квадратных метров. Работы идут по окружной госпрограмме «Строительство», готовность объекта составляет 67%. Сейчас подрядчики занимаются внутренней отделкой, демонтажем оконных и дверных блоков и прокладкой инженерных сетей. По договору ремонт должен завершиться в декабре 2027 года, но строители обещают сдать объект до конца 2026 года.

Еще один объект — Сургутский музыкально-драматический театр, который обновляют по нацпроекту «Семья». После ремонта театр возобновит работу в комплексе с двумя зрительными залами. Первая очередь готова на 95%, там продолжают устройство фасада. Готовность второй очереди составляет 21%.

На площадке вместе с директором театра Светланой Астраханцевой, представителями департамента культуры Югры, строителями и проектировщиками приняли решение скорректировать проектную документацию. Это связано с выявлением скрытых дефектов и запросами творческого коллектива. По словам строителей, осенью 2027 года артисты смогут открыть театральный сезон уже в обновленном здании.

Руслан Кухарук отметил положительную динамику на стройплощадках и слаженную работу команд, но подчеркнул, что важно не снижать темп.