Сургутяне высадили около 300 деревьев и кустарников на общегородских субботниках

В Сургуте стартовали общегородские субботники. На первых уборках горожане уже высадили около 300 деревьев и кустарников, среди них яблони, сирени, клены и рябины, сообщил глава города Максим Слепов.

В субботниках приняли участие 600 сотрудников городских предприятий. Они убирали мусор и опавшую листву на девяти территориях. Работы прошли в сквере Детства, сквере на улице Магистральной, сквере Дружбы народов, Молодежном сквере, у Свято-Троицкого кафедрального собора, на аллее Газовиков и других площадках.

«Рад, что сургутян объединяет желание сделать Сургут чище и уютнее. Благодарю всех, кто не остался в стороне. Впереди — большая работа», — отметил Максим Слепов.

Присоединиться к городским субботникам могут все желающие. Для этого нужно обратиться в МКУ «Лесопарковое хозяйство» по телефону 95-80-27. Специалисты предложат территорию для уборки и выдадут необходимый инвентарь.