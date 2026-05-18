Владелец земли в Ядре центра Сургута взвинтил цену на участок в ожидании застройщиков

В Сургуте выставили на продажу один из самых дорогих частных участков за последнее время. За деревянный дом 1970 года постройки и участок площадью 10,4 сотки в районе Ядра центра города просят 125 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте «Этажи».

«Продается участок в самом центре города Сургут. На участке есть деревянный дом. Дом полностью подходит для проживания. Сам участок большой 10,4 сот., благодаря чему можно вести любую застройку», − говорится в объявлении.

Среди преимуществ продавец перечисляет близость торговых центров, кафе, школ, детских садов, офиса «Россети», банного комплекса и удобную транспортную развязку.

Но самое интересное в этой истории − не сам дом, а то, как сильно изменилась его цена. Судя по истории объявления, еще в начале апреля участок стоил около 45 миллионов рублей. Теперь стоимость выросла почти втрое − сразу на 80 миллионов рублей.

Руководитель отдела загородной недвижимости сургутского филиала «Этажи» Наталья Нестерова объяснила такой скачок ожиданиями собственника, связанными с проектом комплексного развития Ядра центра города. Она также подтвердила корреспонденту СИА-ПРЕСС информацию, что ранее участок стоил намного дешевле.

При этом ситуация вокруг самого проекта Ядра центра за последние недели резко изменилась. В марте «Сибпромстрой» выиграл конкурс на право застройки исторической части города в границах проспекта Ленина и улицы Университетской. Девелопер планировал вложить в проект около 55 миллиардов рублей, однако позже решил выйти из проекта из-за экономической ситуации и падения спроса на рынке недвижимости.

