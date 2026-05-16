ГАИ Сургута устроила рейд на электросамокаты

Вчера, 15 мая, в Сургуте прошел профилактический рейд «Электросамокат». Сотрудники ГАИ вместе с представителем кикшеринговой компании проверяли, как пользователи СИМ соблюдают правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ГАИ Сургута.

Во время рейда инспекторы общались с пользователями электросамокатов, велосипедистами и пешеходами, в том числе детьми. Горожанам рассказывали о правилах передвижения на СИМ и велосипедах, необходимости использовать защитную экипировку и носить световозвращающие элементы.

По итогам мероприятия к административной ответственности привлекли 17 пользователей средств индивидуальной мобильности за нарушение правил дорожного движения.

В Госавтоинспекции отметили, что подобные рейды в Сургуте будут проводить до конца теплого сезона.

Кстати, с начала 2026 года в Сургуте произошло четыре ДТП с участием электросамокатов и других СИМ. В этих авариях пострадали четыре человека.

Напомним, ранее в Сургуте начали действовать новые ограничения для СИМ.