В Нижневартовске ищут пропавшую 10-летнюю Екатерину Сергееву

В Нижневартовске вторые сутки ищут 10-летнюю Екатерину Сергееву. Девочка вечером 7 июня ушла из дома на улице Нефтяников, после чего о ее местонахождении ничего не известно, сообщает ugra-news.ru.

По данным поисковой группы «Азимут», ребенок ушел из дома №70 на улице Нефтяников.

Девочка была одета в серую спортивную кофту, темные широкие джинсы и кроссовки. Ее рост составляет около 135 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные, чуть ниже плеч, глаза карие.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Екатерины Сергеевой, просят позвонить на горячую линию поисковиков или по номеру 112. Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства исчезновения ребенка.