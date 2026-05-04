В Сургутской филармонии пройдет концерт в честь 81-й годовщины Победы

В пятницу, 8 мая, в 16:00 в большом концертном зале Сургутской филармонии состоится торжественное мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В рамках программы выступит Донецкий академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева. Музыканты представят концерт «Оркестр Непокоренных», который ранее уже был показан в ряде российских городов.

В программу войдут произведения русских композиторов − Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Модеста Мусоргского, Петра Чайковского и Александра Бородина.

Вход на мероприятие будет осуществляться по пригласительным билетам. Получить их можно в кассе Сургутской филармонии (улица Энгельса, 18, касса работает с 09:00 до 20:00, перерыв − с 14:00 до 14:40).

Напомним, что в рамках празднования Дня Победы в Югре идет прием заявок на участие в цифровом шествии «Бессмертного полка». Онлайн-акция состоится 9 мая и будет посвящена памяти солдат, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. Для участия нужно подать заявку на сайте 2026.polkrf.ru.