Жители Сургута и района сообщили о резком запахе газа прошлой ночью

Ночью с 3 на 4 мая жители Сургутского района пожаловались на резкий запах газа, который ощущался в нескольких населенных пунктах. Позднее о запахе сообщили и жители Сургута. Как стало известно корреспонденту СИА-ПРЕСС, запах газа ощущался в разных районах города.

Так, житель многоквартирного дома на проспекте Ленина рассказал, что с девятого этажа чувствовался сильный запах. При этом часть горожан, наоборот, запаха не почувствовала.

«Мы все выходные были на даче, газом не пахло. Хотя вечером в группе СТ «Интеграл-1» писали, что есть запах газа, где-то в 22:00. И на ЖД кто-то написал, что пахнет газом», ‒ сообщила сургутянка Айгуль П.

В администрации Сургутского района призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

«Уважаемые жители Барсово, Солнечного, Белого Яра и дачных кооперативов, если вы почувствовали запах газа на улице, просьба обратиться в единую диспетчерскую службу по номеру 112. Также рекомендуется немедленно отойти от источника запаха на безопасное расстояние (минимум пять-десять метров), не открывайте окна, не курите, не пользуйтесь электроприборами, способными создать искру, не используйте открытый огонь и не предпринимайте попыток самостоятельно искать место утечки, дождитесь аварийную бригаду», ‒ сообщили в мэрии.

Официальной информации о причинах появления запаха на данный момент нет.