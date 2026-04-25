Квартиры до 23 тысяч остаются самыми востребованными в Сургуте

В Сургуте в 2026 году аренда жилья дешевеет, а выбор квартир увеличивается. По оценкам экспертов, цены снизились примерно на 10%. Наиболее востребованными остаются квартиры стоимостью до 23 тысяч рублей в месяц. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал директор сургутского филиала компании «Этажи» Константин Сыпко.

«В Сургуте ситуация с арендным рынком остается активной: объем предложения все еще большой, а цены – на уровне, который позволяет жильцам выбирать наиболее подходящие варианты. В таком насыщенном рынке собственникам важно быстро реагировать и уметь адаптироваться – потому что сейчас особенно ценится возможность менять условия и предлагать то, что ищут арендаторы», – рассказал он.

По его словам, спрос на недорогие квартиры до 23 тысяч рублей сохраняется. При этом из-за роста предложений собственникам важно выделяться, чтобы привлекать арендаторов.

Руководитель департамента аренды Валерия Сотник уточняет, что снижение цен связано с ростом предложения, который начался еще в конце 2025 года:

«Полка съемного жилья увеличилась за счет новых квартир в жилищных комплексах и не проданных квартир по итогам 2025 года. Это связано с высокими процентными ставками по ипотеке, из-за чего снизилась активность продаж, и часть объектов вышла на рынок аренды. В результате конкуренция усилилась».

По словам эксперта, второй квартал традиционно считается спокойным для рынка аренды, однако уже летом ситуация может измениться.

«С июля рынок активизируется – это связано с притоком абитуриентов, спортивных команд, юридических лиц и сезонным спросом. В этом году ХМАО участвует в проекте доступного образования, поэтому ожидается больше студентов, чем обычно», – добавила Сотник.

Также на рынок может повлиять снижение ключевой ставки. Напомним, Центробанк уже снизил ее до 14,5%. Это может оживить продажи квартир и сократить предложение на рынке аренды.

Эксперты дают собственникам несколько рекомендаций: